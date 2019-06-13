Футбол

Полузащитник «Анжи» Закиров перешел в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 10:24

Центральный полузащитник «Анжи» Камиль Закиров на правах свободного агента присоединился к «Рубину», подписав с ним контракт на четыре года, сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана. 20-летний Закиров в минувшем сезоне РПЛ сыграл за «Анжи» 13 матчей и забил 1 мяч.
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Спорт-Экспресс10:29
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
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Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
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Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
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Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Представители учреждения заявили о нехватке финансирования В Год театра в стране в Культурной столице закрывается Санкт-петербургский городской театр.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». По итогам сезона 2018/19 клуб формально выбыл в ФНЛ, однако из-за недостатка финансирования рискует понизится до ПФЛ.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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