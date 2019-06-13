Футбол
Полузащитник «Анжи» Закиров перешел в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 10:24
Центральный полузащитник «Анжи» Камиль Закиров на правах свободного агента присоединился к «Рубину», подписав с ним контракт на четыре года, сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана. 20-летний Закиров в минувшем сезоне РПЛ сыграл за «Анжи» 13 матчей и забил 1 мяч.
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Политика
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Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
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Обновлено в 08:53
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе
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Обновлено в 08:17
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
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Происшествия
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Здоровье
Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге
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Обновлено в 06:42
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Здоровье
В Подмосковье с начала года выполнили почти 2,2 тысячи процедур ЭКО
С января по май 2019 года в Московской области выполнили почти 2,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 09:37
Театры
В Петербурге голландские актёры проведут перформанс в метро
Сообщается, что данный вид мероприятия будет проведен актерами из Gajes (Нидерланды).
Обновлено вчера в 18:03
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Кино
Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия
Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Политика
Путин принял в гражданство России американского поэта
Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
Обновлено в 10:47
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Театры
В Петербурге закрывается Городской театр
Представители учреждения заявили о нехватке финансирования В Год театра в стране в Культурной столице закрывается Санкт-петербургский городской театр.
Обновлено в 08:25
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова
Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Экономика
Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова
Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Общество
В Оренбуржье 30 выпускников стали стобалльниками ЕГЭ по химии
Химию не сдали лишь 4,8% выпускников, историю – 1%. Напомним, ЕГЭ по этим предметам сдавали 984 и 1276 учащихся соответственно.
Обновлено в 10:00
Общество
Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Политика
Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии.
Обновлено в 10:27
Культура
В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало
В Национальной звуковой библиотеке Мексики обнаружена единственная запись голоса художница Фриды Кало, сообщает министерство культуры страны.
Обновлено в 11:01
Общество
На Украине разрешили перевязывать красной лентой только торты Roshen
Кондитерская корпорация Roshen добилась права перевязывать свои торты красной лентой.
Обновлено в 11:13