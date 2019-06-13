Футбол

Полузащитник «Анжи» Закиров перешел в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 10:24

Центральный полузащитник «Анжи» Камиль Закиров на правах свободного агента присоединился к «Рубину», подписав с ним контракт на четыре года, сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана. 20-летний Закиров в минувшем сезоне РПЛ сыграл за «Анжи» 13 матчей и забил 1 мяч.
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