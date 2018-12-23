Футбол

Полузащитник «Анжи» Глебов перейдет в «Ростов»
Бомбардир.ру
03:35

Полузащитник «Анжи» Данил Глебов продолжит карьеру в «Ростове». 19-летний россиянин перейдет в донскую команду в зимнее трансферное окно.
Бомбардир.ру03:35

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СМИ: хавбек «Анжи» Глебов перейдет в «Ростов» в январе

Газета.Ru03:33

СМИ: Глебов перейдет из «Анжи» в «Ростов»

Матч ТВ02:58

СМИ: Глебов перейдет из «Анжи» в «Ростов»

Sportbox.RU02:58

Глебов в январе может перейти из «Анжи» в «Ростов»

Soccer.ru02:32

Полузащитник «Анжи» Глебов станет игроком «Ростова»

Советский спорт02:26

Глебов перейдет из «Анжи» в «Ростов»

Sport24.ru02:13

Хавбек «Анжи» Глебов зимой перейдёт в другой клуб Премьер-Лиги

Чемпионатвчера в 13:40
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:50, Ашберн
Футбол

Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»

Обновлено в 05:19
Футбол

«Ювентус» одолел «Рому» на «Альянц Стэдиум»

Обновлено вчера в 16:24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
Обновлено в 03:52
Футбол

«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони

«Зенит» в Twitter на итальянском языке пожелал болельщикам доброго утра, опубликовав фотографию с защитником «Дженоа» Доменико Кришито и полузащитником «Аталанты» Эмилиано Ригони.
Обновлено в 02:41
Футбол

Эден Азар признан спортсменом года в Бельгии

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменов 2018 года в Бельгии.
Обновлено в 02:58
Футбол

Нападающий «Сельты» Яго Аспас пропустит месяц

Нападающий "Сельты" Яго Аспас получил травму приводящей мышцы в матче против "Барселоны" (0:2). Ожидается, что игрок пропустит месяц.
Обновлено в 04:35
Футбол

Ковач выиграл 5 матчей подряд в бундеслиге впервые в карьере

47-летний специалист впервые в карьере выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Германии.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Система Сарри дает сбой в «Челси»

"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен был забивать гола четыре»

Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.
Обновлено в 01:10
Футбол

Бос назначен главным тренером «Байера»

Петер Бос назначен новым главным тренером леверкузенского "Байера", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 05:28
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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