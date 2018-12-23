Футбол

Полузащитник «Анжи» Глебов перейдет в «Ростов»
Бомбардир.ру
03:35

Полузащитник «Анжи» Данил Глебов продолжит карьеру в «Ростове». 19-летний россиянин перейдет в донскую команду в зимнее трансферное окно.
Бомбардир.ру03:35
с чего всё началось

Глебов перейдет из «Анжи» в «Ростов»

Как стало известно Sport24.ru, полузащитник «Анжи» Данил Глебов в зимнее трансферное окно станет игроком «Ростова». 19-летний футболист начинал карьеру в «Томи» и московском «Локомотиве». За «Анжи» Глебов выступает с 2017 года.
Sport24.ru02:13

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СМИ: хавбек «Анжи» Глебов перейдет в «Ростов» в январе

Газета.Ru03:33

СМИ: Глебов перейдет из «Анжи» в «Ростов»

Матч ТВ02:58

СМИ: Глебов перейдет из «Анжи» в «Ростов»

Sportbox.RU02:58

Глебов в январе может перейти из «Анжи» в «Ростов»

Soccer.ru02:32

Полузащитник «Анжи» Глебов станет игроком «Ростова»

Советский спорт02:26

Глебов перейдет из «Анжи» в «Ростов»

Sport24.ru02:13

Хавбек «Анжи» Глебов зимой перейдёт в другой клуб Премьер-Лиги

Чемпионатвчера в 13:40
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 08:55, Ашберн
Футбол

Валенсия — Уэска 2:1

Обновлено в 07:34
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
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Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
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Капитана «ПСЖ» ограбили прямо во время матча

Как сообщает РИА Новости, инцидент случился 22 декабря во время матча 19-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "ПСЖ" встречался с "Нантом" и одержал победу со счетом 1:0. Отмечается, что преступники похитили из дома несколько дорогих предметов.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана за плохое поведение

Миланский «Интер» отстранил полузащитника команды Раджу Наингголана по дисциплинарным причинам.
Обновлено в 08:38
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Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
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Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено вчера в 14:53
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Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

Обновлено в 07:16
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Рабьо получит от «Барселоны» 10 млн евро в качестве подписного бонуса

Обновлено в 06:43
Футбол

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» назвал имя нового главного тренера

Обновлено в 06:20
Футбол

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
Обновлено в 03:52
Футбол

Экс-вратарь «МЮ» Шмейхель может войти в состав руководства клуба

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель может войти в состав руководства клуба.
Обновлено в 08:39
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Кейн получит орден Британской империи

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн будет награжден орденом Британской империи за свою успешную игру на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:43
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Паратичи: Роналду сам предложил себя «Ювентусу»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о трансфере португальского форварда Криштиану Роналду в туринский клуб.
Обновлено в 07:04
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Анчелотти: борьба за чемпионство в Серии А остаётся открытой

Борьба за чемпионство остаётся открытой не из-за разницы в очках, а из-за того, что ещё предстоит пройти долгий путь.
Обновлено в 01:36
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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