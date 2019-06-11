Футбол
Полузащитник Александр Саплинов перешел в ФК «Ростов»161.ru 09:18
Полузащитник калининградского футбольного клуба «Балтика» из первенства ФНЛ Александр Саплинов подписал контракт с «Ростовом». Об этом сообщили в пресс-службе желто-синих. Футболист играл за Калининград в сезоне 2018/2019.
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В море у побережья Крыма был замечен дельфин с необычной мутацией хвостового плавника - так называемым "хвостом сирены".
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На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
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Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
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Интернет
Разработчики WhatsApp усилят борьбу с нарушениями правил сервиса
Руководство популярного мессенджера WhatsApp объявило о намерении в дальнейшем подавать в суд на тех пользователей, которые грубо нарушают установленные правила.
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В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
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Спорт
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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
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Обновлено в 11:33
Политика
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Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
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В Москве проверяют данные о смерти мужчины около больницы
Следственный комитет РФ начал проверку после информации СМИ о мужчине, который скончался возле московской больницы, не дождавшись медицинской помощи от врачей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Обновлено в 11:22
Культура
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ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
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Обновлено в 09:18
Политика
Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией
Польский историк Анджей Новак рассказал новостному-порталу wPolityce, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой и Варшавой "на самом деле неизбежен".
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