Футбол
Полузащитник «Ахмата» порвал крестообразные связкиМатч ТВ 04:16
Полузащитник «Ахмата» Феррейра Раванелли получил травму в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита». Как сообщает официальный сайт грозненцев, игрок выбыл из основного состава команды на полгода.
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Армия и оружие
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
Обновлено в 04:20
Экономика
Рынок новых мотоциклов в России вырос на 90%
С января по март 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил 958 единиц.
Обновлено в 07:08
Авто
Квартальная прибыль BMW упала в 4 раза
Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) сократил чистую прибыль в первом квартале на 75%, или в 4 раза, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 05:10
Политика
В Раду внесли постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
В Верховную раду Украины внесли постановление о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 02:47
Политика
В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
Обновлено в 07:30
Общество
В Wikileaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме
Находящийся в тюрьме Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен, заявил главный редактор сайта Wikileaks Кристин Храфнссон.
Обновлено в 07:43
Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей
Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Суд на месяц продлил арест Шестуна
Басманный суд Москвы продлил до 13 июня срок ареста экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский назвал приоритеты своей политики
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал главные приоритеты своей политики.
Обновлено в 08:50
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане
Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия
На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок
Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Теннис
Медведев проиграл Пелье в первом круге турнира в Мадриде
Обновлено в 08:30
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Наука
В США пылесос научили кричать, ругаться и жаловаться на жизнь
Обновлено в 03:18
Происшествия
Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети
На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Общество
Теперь и Тухачевский: в «Бессмертный полк» включают палачей
Обновлено в 04:38
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Финансы
МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран
Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Футбол
Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона
Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Религия
Как православные отмечают Радоницу
Обновлено в 08:48