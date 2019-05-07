Футбол
Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связкиЧемпионат 03:46
Полузащитник «Ахмата» Раванелли пропустит остаток сезона. В домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» бразилец получил травму и был заменён. В одной из клиник Грозного Раванелли прошёл обследование.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Путешествия
«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали
«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Половина россиян решили принять участие в праздновании Дня Победы
Поучаствовать в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы планируют 48 процентов россиян.
Обновлено в 04:53
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100
У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Экономика
«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей
Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов рассказал, что его младший брат страдает от аутизма
Обновлено вчера в 14:46
Политика
В Подмосковье похоронили создателя Ил-76 Генриха Новожилова
Обновлено в 05:06
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Политика
Большинство россиян считают аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% россиян связывают аресты высокопоставленных чиновников с переделом сфер влияния или с отвлечением внимания от реальных проблем в экономике, и только четверть считают их реальной борьбой с коррупцией.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей
Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Авто
В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%
Обновлено в 05:31
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Наука
Как взрывается бетон и почему это происходит: зрелищное видео
Команда исследователей решила исправить это недоразумение и заперлась в лаборатории, где ученые принялись методично взрывать куски бетона.
Обновлено в 02:14
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 03:56
Армия и оружие
На парад Победы в Донецке выведут трофейный американский Humvee — фото
В 2019 году на парад Победы 9 мая в Донецке впервые выведут трофейную американскую технику, рассказал в своем телеграм-канале военкор Семён Пегов.
Обновлено в 05:25
Политика
Многодетные семьи получат по 450 тыс. рублей для погашения ипотеки
Семьи получат от государства по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей.
Обновлено вчера в 09:11
Наука
Объяснено появление смертоносной аномалии в океане
Исследователи выяснили, что аномальная сейсмическая активность в Атлантическом океане возникает ниже идущего вниз фронта серпентинизации — процесса, при котором скальные породы изменяются под воздействием морской воды.
Обновлено в 04:42
Футбол
Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену
Обновлено вчера в 21:55
Гаджеты
Стали известны детали новой платформы iOS 13
Стали известны подробные характеристики новой мобильной платформы iOS 13, сообщил редактор Bloomberg Марк Гурман.
Обновлено в 00:58
Политика
Лавров резко ответил журналисту CNN
Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".
Обновлено в 04:02