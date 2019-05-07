Футбол

Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связкиЧемпионат 03:46

Полузащитник «Ахмата» Раванелли пропустит остаток сезона. В домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» бразилец получил травму и был заменён. В одной из клиник Грозного Раванелли прошёл обследование.
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Раванелли не поможет «Ахмату» порядка шести месяцев из-за разрыва «крестов»

Советский спорт04:37

Раванелли пропустит около шести месяцев из-за разрыва «крестов»

РИА Новости04:30

Хавбек «Ахмата» Раванелли выбыл на 6 месяцев из-за травмы колена. Он лучший ассистент весны в РПЛ

Sports.ru05:09

У Раванелли диагностирован разрыв крестообразной связки

Спорт-Экспресс04:07

Полузащитник «Ахмата» Раванелли получил разрыв крестообразной связки

Чемпионат03:46

Полузащитник «Ахмата» порвал крестообразные связки

Матч ТВ04:16

Полузащитник «Ахмата» Раванелли выбыл на 6 месяцев

Чеченская Республика Сегодня03:43
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Путешествия

«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали

«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Общество

Половина россиян решили принять участие в праздновании Дня Победы

Поучаствовать в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы планируют 48 процентов россиян.
Обновлено в 04:53
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Экономика

«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей

Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов рассказал, что его младший брат страдает от аутизма

Обновлено вчера в 14:46
Политика

В Подмосковье похоронили создателя Ил-76 Генриха Новожилова

Обновлено в 05:06
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Политика

Большинство россиян считают аресты чиновников борьбой за сферы влияния

Более 50% россиян связывают аресты высокопоставленных чиновников с переделом сфер влияния или с отвлечением внимания от реальных проблем в экономике, и только четверть считают их реальной борьбой с коррупцией.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Авто

Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей

Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии

Обновлено вчера в 23:00
Авто

В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%

Обновлено в 05:31
Авто

Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»

На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек

В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Кино

Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Наука

Как взрывается бетон и почему это происходит: зрелищное видео

Команда исследователей решила исправить это недоразумение и заперлась в лаборатории, где ученые принялись методично взрывать куски бетона.
Обновлено в 02:14
Общество

Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 03:56
Армия и оружие

На парад Победы в Донецке выведут трофейный американский Humvee — фото

В 2019 году на парад Победы 9 мая в Донецке впервые выведут трофейную американскую технику, рассказал в своем телеграм-канале военкор Семён Пегов.
Обновлено в 05:25
Политика

Многодетные семьи получат по 450 тыс. рублей для погашения ипотеки

Семьи получат от государства по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей.
Обновлено вчера в 09:11
Наука

Объяснено появление смертоносной аномалии в океане

Исследователи выяснили, что аномальная сейсмическая активность в Атлантическом океане возникает ниже идущего вниз фронта серпентинизации — процесса, при котором скальные породы изменяются под воздействием морской воды.
Обновлено в 04:42
Футбол

Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену

Обновлено вчера в 21:55
Гаджеты

Стали известны детали новой платформы iOS 13

Стали известны подробные характеристики новой мобильной платформы iOS 13, сообщил редактор Bloomberg Марк Гурман.
Обновлено в 00:58
Политика

Лавров резко ответил журналисту CNN

Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".
Обновлено в 04:02
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