Футбол

Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года
Чемпионат
12:32

Оренбург — Крылья Советов
завтра
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году. В Оренбурге в данный момент стоит морозная погода с температурой –17 градусов. Такая же погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и на завтра.
Чемпионат12:32

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Канунников и Полуяхтов выбыли из строя до конца года

Советский спорт12:39

Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года

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Канунников и Полуяхтов выбыли из строя до конца года

РИА Новости12:31

Канунников и Полуяхтов не сыграют за «Крылья» в этом году

Спорт-Экспресс11:43

«Крылья Советов» потеряли Канунникова и Полуяхтова до конца года

Матч ТВ12:14

«Крылья Советов»: «В день матча с „Оренбургом“ ожидается температура ниже минус 17 градусов»

Sportbox.RU08:12

«Оренбург» - «Крылья Советов» 1 декабря 2018 года: прогноз на матч 16-го тура РПЛ

КП - Самаравчера в 13:02
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