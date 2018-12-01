В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году. В Оренбурге в данный момент стоит морозная погода с температурой –17 градусов. Такая же погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и на завтра.

Чемпионат 12:32