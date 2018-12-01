Футбол

Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года
Чемпионат
12:32

Оренбург — Крылья Советов
завтра
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году. В Оренбурге в данный момент стоит морозная погода с температурой –17 градусов. Такая же погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и на завтра.
Чемпионат12:32

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Канунников и Полуяхтов выбыли из строя до конца года

Советский спорт12:39

Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года

Чемпионат12:32

Канунников и Полуяхтов выбыли из строя до конца года

РИА Новости12:31

Канунников и Полуяхтов не сыграют за «Крылья» в этом году

Спорт-Экспресс11:43

«Крылья Советов» потеряли Канунникова и Полуяхтова до конца года

Матч ТВ12:14

«Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ 1 декабря 2018 года

LiveSport.ruвчера в 23:53

«Оренбург» - «Крылья Советов» 1 декабря 2018 года: прогноз на матч 16-го тура РПЛ

КП - Самаравчера в 13:02
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:28, Ашберн
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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