Футбол
Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года
Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца годаЧемпионат12:32
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Стадион «Газовик»
В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году. В Оренбурге в данный момент стоит морозная погода с температурой –17 градусов. Такая же погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и на завтра.
Чемпионат12:32
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