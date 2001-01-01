Футбол

Полуголую фанатку не наказали за выбегание на поле в финале ЛЧНева Спорт 08:14

Американская модель Кинси Волански рассказала о том, какое наказание последовало за ее выходку в финале Лиги чемпионов. Девушка в купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в первом тайме, преодолела больше половины поля, а затем ее увели стюарды.
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Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка не ожидала такого резонанса

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