Футбол
Полуголую фанатку не наказали за выбегание на поле в финале ЛЧНева Спорт 08:14
Американская модель Кинси Волански рассказала о том, какое наказание последовало за ее выходку в финале Лиги чемпионов. Девушка в купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в первом тайме, преодолела больше половины поля, а затем ее увели стюарды.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Мама Юлии Барановской плачет в ее день рождения
Юлия Барановская принимает поздравления по случаю своего Дня рождения. 3 июня телеведущей исполнилось 39 лет.
Обновлено в 09:10
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика
Володин навестил раненного косовским спецназом россиянина в Белграде
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник посетил в больнице Белграда российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross
Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский призвал Кернеса провести слушания по памятнику Жукову
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Харькова Геннадия Кернеса на общественных слушаниях решить конфликт вокруг памятника советскому полководцу Георгию Жукову и проспекта Жукову.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Шведская полиция выявила в стране «60 уязвимых районов»
Шведская полиция в понедельник на пресс-конференции представила список так называемых уязвимых районов страны.
Обновлено в 09:38
Футбол
Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Гаджеты
Xiaomi показала смартфон с подэкранной камерой в работе
Обновлено в 06:03
Авто
Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч
Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Космос
Посмотрите, как выглядит закат с МКС 😍
Кох отмечает, что для астронавтов это довольно редкое явление, поскольку МКС обычно не находится в точке перехода дня в ночь (так называемой сумеречной зоны).
Обновлено в 06:31
Футбол
Виталий Устинов покинул «Рубин»
Обновлено в 08:15
Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Общество
СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Культура
Sotheby’s продает за £1 млн шахматную фигуру XII века
Обновлено в 10:08
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные украли участок дороги в Томской области. Они демонтировали и увезли бетонные плиты.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Samsung анонсировала ноутбуки — конкуренты MacBook Pro
Обновлено в 08:02
Происшествия
МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока
Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.
Обновлено в 10:35
Авто
Hyundai презентовала в России лимитированную версию Hyundai Solaris
Дилеры Hyundai в России начали продавать лимитированную серию Hyundai Solaris Super Series. Цена автомобиля начинается от 880 тыс. рублей.
Обновлено в 05:29
Кино
Джейсон Стэйтем приедет в Москву
Стало известно, что британский актер Джейсон Стэйтем приедет в Москву 25 июня.
Обновлено в 08:20