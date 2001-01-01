Футбол
Полуголую фанатку не наказали за выбегание на поле в финале ЛЧНева Спорт 08:14
Девушка в купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в первом тайме, преодолела больше половины поля, а затем ее увели стюарды. В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Волански рассказала, что полицейские ее никак не наказали и вели себя очень мило.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Тела двух полицейских найдены в Ноябрьске
В Ноябрьске в понедельник были обнаружены тела двух полицейских.
Обновлено в 07:20
Политика
Харьковские националисты повалили бюст Жукова
Днем 2 июня в Харькове радикалы повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта, следует из трансляции телеканала UA.Харьков в Facebook В этот день проходил съезд партии "Доверяй делам", на котором главой политсилы выбрали городского голову Харькова Геннадия Кернеса, а его сопредседателем — мэра Одессы Геннадия Труханова.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Зеленский дал главе СБУ две недели на борьбу с контрабандой
УП Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Служба безопасности за две недели отчиталась и показала ощутимые результаты работы, сообщает УП.
Обновлено в 08:47
Футбол
Россия – «Чертаново»: Братья Миранчуки выйдут с первых минут
Напомним, Чертаново занял пятое место в своем дебютном сезоне ФНЛ, отстав на одно очко от зоны стыковых матчей.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Общество
В Самаре отключили аналоговое телевидение
Сегодня, 3 июня, в 11:45 отключилось аналоговое вещание основных федеральных каналов в Самарской области.
Обновлено в 03:56
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Хоккей
Фетисов предложил жителям Северного Кавказа сменить борьбу на хоккей
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, в настоящий момент являющийся депутатом Госдумы, поделился планами развития этого вида спорта на Северном Кавказе.
Обновлено в 08:25
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 06:46
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов
Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном
Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов").
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком
У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Технологии
В «Роскосмосе» отказались создавать женский отряд космонавтов
Госкорпорация «Роскосмос» не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник, 3 июня, директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:22
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Кино
Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне
Обновлено в 08:00
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне
Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на Роструд, рабочий день 11 июня — предпраздничный, поэтому будет сокращен на час.
Обновлено в 02:51
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Экономика
С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4%
С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут в общей сложности на 0,4% вместо 4,3%. Об этом в понедельник на совещании в Смольном заявил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Обновлено в 08:36