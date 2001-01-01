Футбол

Полуголую фанатку не наказали за выбегание на поле в финале ЛЧНева Спорт 08:14

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Девушка в купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в первом тайме, преодолела больше половины поля, а затем ее увели стюарды. В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Волански рассказала, что полицейские ее никак не наказали и вели себя очень мило.
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Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала ЛЧ обнаженной, рассказала, как ее наказали

Российский Диалог10:33

Полуголую фанатку не наказали за выбегание на поле в финале ЛЧ

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Кинси Волански: «Меня никак не наказали. Даже удивительно»

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