Полуголую фанатку не наказали за выбегание на поле в финале ЛЧНева Спорт 08:14

Девушка в купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в первом тайме, преодолела больше половины поля, а затем ее увели стюарды. В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Волански рассказала, что полицейские ее никак не наказали и вели себя очень мило.

Полуголую фанатку не наказали за выбегание на поле в финале ЛЧ

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