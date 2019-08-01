Экономика
Полугодовой чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ увеличился в 2,5 разаФинмаркет 11:36
Всего краткосрочные обязательства снизились на 17,7% - до 71,6 млрд руб. Кроме того, по сравнению с 1-м кварталом 2019 года компания сократила чистый убыток на 145 млн руб. (до 2 млрд руб.). Валовая прибыль по итогам 1-го полугодия составила почти 2,5 млрд руб.
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Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился
Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.
Обновлено в 12:26
Общество
2 августа в Покровском храме села Мишкино пройдет чтение акафиста святому пророку Илии и панихида о воинах-десантниках
Обновлено 30 июля в 02:01
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Рынок смартфонов за год сократился на 2,3%, продажи смартфонов Apple — на 18%
Китайская компания, оказавшаяся под давлением США, смогла нарастить поставки даже больше, чем Samsung — с 54,2 до 58,7 млн штук, то есть на 8,3%.
Обновлено в 06:06
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Наука
Увлеченность рэпом может говорить о низком интеллекте
В результате специалисты смогли установить закономерность: увлеченность определенными музыкальными направлениями может отражать как высокий, так и низкий интеллект.
Обновлено 29 июля в 11:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 10:56
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Экономика
Facebook заблокировал 476 аккаунтов из Саудовской Аравии и ОАЭ
Как заключили в Facebook, владельцы блокированных аккаунтов под вымышленными именами размещали и распространяли материалы о причастности Катара и Турции к поддержке террористов, о действиях Ирана в Йемене, о конфликте в Ливии и успехах антитеррористической коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене.
Обновлено в 13:34
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Общество
Мэрия заявила о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова
Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова сообщила в Facebook, что информация о согласовании митинга 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте Сахарова не соответствует действительности.
Обновлено в 14:48
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Футбол
Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ
В первой игре, прошедшей 25 июля в Подгорице, победу со счетом 3:1 одержала "Заря", которая по сумме двух игр вышла в третий отборочный раунд.
Обновлено в 14:16
Общество
В Петербурге умерла зампред Конституционного суда
В Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Здоровье
Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ
Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено в 15:00