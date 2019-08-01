Экономика

Полугодовой чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ увеличился в 2,5 разаФинмаркет вчера в 11:36

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Всего краткосрочные обязательства снизились на 17,7% - до 71,6 млрд руб. Кроме того, по сравнению с 1-м кварталом 2019 года компания сократила чистый убыток на 145 млн руб. (до 2 млрд руб.). Валовая прибыль по итогам 1-го полугодия составила почти 2,5 млрд руб.
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Чистый убыток «КАМАЗа» за первое полугодие составил 2 млрд рублей

Chelny-biz.ru00:36

Полугодовой чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ увеличился в 2,5 раза

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