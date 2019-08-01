Экономика

ДГК в I полугодии увеличила чистый убыток в 2,4 разаИнтерфакс - Россия 04:07

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Выручка выросла на 2,9% - до 41,214 млрд рублей, при этом себестоимость производства электроэнергии и теплоэнергии поднялась на 9,3% - до 44,188 млрд рублей. В связи с этим валовой убыток вырос в 8 раз. В компании не комментируют финансовые итоги полугодия.
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