Полуфиналист ЛЕ «Айнтрахт» разгромно проиграл «Байеру» матче БундеслигиRT на русском 14:07

Франкфуртский «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение от леверкузенского «Байера» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Леверкузене на «Бай Арене», завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев поля.

Армия и оружие Американские дипломаты посетили Донбасс «Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.

Происшествия Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.

Футбол ЦСКА — Динамо 2:2 ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Происшествия Ряд рейсов перенаправили в другие города после аварии в Шереметьеве Несколько самолетов, которые должны были приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево, ушли на запасные аэродромы после аварии с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, передает РИА Новости.

Происшествия Медведев поручил создать комиссию для расследования ЧП в Шереметьево Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию для изучения обстоятельств пожара на самолете «Суперджет», а также оказать помощь пострадавшим, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Происшествия В «Шереметьево» загорелся «Суперджет». Погибли 13 человек ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что по последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали, судьба нескольких пассажиров неизвестна.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Здоровье Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.

Энергетика Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ На белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье, 5 мая, поступила новая партия российской нефти.

Футбол «Челси» объявил об уходе Килиана Азара «Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Общество Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».

Музыка Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение» Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».

Общество Город в Казахстане запретил шествие «Бессмертного полка» Власти казахстанского города Актобе (бывший Актюбинск) решили отказаться от организации шествия в рамках акции «Бессмертный полк».

Хоккей Чехия — Россия 1:3 (3-й период) Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Политика Спецпрокурор Мюллер ответит на вопросы членов Конгресса США 15 мая Спецпрокурор США Роберт Мюллер, завершивший расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, выступит на слушаниях в Конгрессе США, намеченных на 15 мая.

Политика Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на «сером рынке» Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, а также использует "серый рынок" для продажи своей нефти для комеенсации последствий от введенных США санкций против Исламской Республики.

Игры Демонстрация геймплея Star Wars Jedi Fallen Order состоится на мероприятии EA Play Electronic Arts и Disney успокоили геймеров и сообщили о выходе демонстрации геймплея Star Wars Jedi Fallen Order.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Единоборства Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры бойца MMA Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пообещал вскоре решить, продолжит ли он профессиональную карьеру.