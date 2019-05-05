Футбол

Полуфиналист ЛЕ «Айнтрахт» разгромно проиграл «Байеру» матче БундеслигиRT на русском 14:07

Байер — Айнтрахт
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Бай-Арена»
Кай Хавертц
2′
Юлиан Брандт
13′
14′
Филип Костич
Лукас Аларио
23′
Чарлес Арангис
28′
Лукас Аларио
34′
Мартин Хинтереггер
36′
37′
Йетро Виллемс
Мият Гачинович
37′
Обит Эван Ндика
Лука Йович
43′
Мартин Хинтереггер
44′
Давид Абраам
Свен Бендер
Александар Драгович
60′
Ларс Бендер
Митчелл Вайзер
67′
74′
Данни да Кошта
Тимоти Чандлер
Лукас Аларио
Паулиньо
83′
88′
Желсон Фернандес
Франкфуртский «Айнтрахт» потерпел разгромное поражение от леверкузенского «Байера» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Леверкузене на «Бай Арене», завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев поля.
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