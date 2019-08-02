Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросыLenta.ru 11:10

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. Об этом он сказал в интервью «Радио НВ». Он подчеркнул, что следователи действуют в рамках закона.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Получивших российские паспорта украинцев начали допрашивать

URA.Ru12:37

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Lenta.ru11:10

На Украине ведут допросы получающих российские паспорта жителей Донбасса

Взгляд.ру09:47

Получивших российские паспорта жителей Украины вызвали на допросы

Национальная служба новостей12:40

Киев начал допросы получивших российские паспорта украинцев

РБК12:40

На Украине допрашивают жителей Донбасса, получивших российские паспорта

РИА Новости12:04

На Украине допрашивают получивших российское гражданство

Вести.Ru12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Обновлено в 09:36
Авто

Renault Duster получил новый мотор

Европейская версия популярного кроссовера Renault Duster, выпускаемая румынской фирмой Dacia, получила турбированный бензомотор TCe 100.
Обновлено в 09:29
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 12:44
Политика

В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Энергетика

Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»

Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено в 11:38
Общество

Гидрометцентр: тепло вернется только во второй половине августа

Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
Обновлено в 04:30
Музыка

Катамадзе отменила концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции

В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах против Китая

США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Беременная жена Николая Должанского ушла к гитаристу группы внука Аллы Пугачевой

Год назад один из самых ярких участников «ДОМа-2» Николай Должанский женился на певице Кате Богдановой.
Обновлено в 12:30
Футбол

Глава «Шальке» Теннис призвал финансировать энергетику в Африке: «Тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей в темноте»

Председатель совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис вчера выступил выступил на мероприятии, посвященном предпринимательству, и заявил, что инвестиции в Африку нужны для того, чтобы население континента прекратило вырубать деревья и делать детей в темноте.
Обновлено в 09:57
Политика

Путин упростил украинцам жизнь в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м

Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Кино

В сети появился трейлер военной драмы «1917»

Обновлено в 07:12
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика

Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер

ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Авто

Опубликованы патентные изображения российского электромобиля Zetta

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) опубликованы первые патентные изображения российского электромобиля Zetta.
Обновлено в 06:01
Политика

Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября

Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Здоровье

Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне

Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Космос

Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность

"Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Израиль и США пригрозили России новой ракетой

Эксперты согласились, что отныне "практически на все виды российских ракет у Израиля теперь есть противоядие", передает "Свободная пресса".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Скрипаль позвонил своим родственникам

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.
Обновлено в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное