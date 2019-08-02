Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросыLenta.ru 11:10
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. Об этом он сказал в интервью «Радио НВ». Он подчеркнул, что следователи действуют в рамках закона.
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Авто
Renault Duster получил новый мотор
Европейская версия популярного кроссовера Renault Duster, выпускаемая румынской фирмой Dacia, получила турбированный бензомотор TCe 100.
Обновлено в 09:29
Происшествия
СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве
Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 12:44
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Энергетика
Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»
Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено в 11:38
Общество
Гидрометцентр: тепло вернется только во второй половине августа
Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
Обновлено в 04:30
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах против Китая
США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Беременная жена Николая Должанского ушла к гитаристу группы внука Аллы Пугачевой
Год назад один из самых ярких участников «ДОМа-2» Николай Должанский женился на певице Кате Богдановой.
Обновлено в 12:30
Футбол
Глава «Шальке» Теннис призвал финансировать энергетику в Африке: «Тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей в темноте»
Председатель совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис вчера выступил выступил на мероприятии, посвященном предпринимательству, и заявил, что инвестиции в Африку нужны для того, чтобы население континента прекратило вырубать деревья и делать детей в темноте.
Обновлено в 09:57
Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Кино
В сети появился трейлер военной драмы «1917»
Обновлено в 07:12
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика
Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер
ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Авто
Опубликованы патентные изображения российского электромобиля Zetta
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) опубликованы первые патентные изображения российского электромобиля Zetta.
Обновлено в 06:01
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Космос
Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность
"Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.
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Армия и оружие
Израиль и США пригрозили России новой ракетой
Эксперты согласились, что отныне "практически на все виды российских ракет у Израиля теперь есть противоядие", передает "Свободная пресса".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Скрипаль позвонил своим родственникам
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.
Обновлено в 12:44