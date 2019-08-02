Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросыLenta.ru 11:10

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. Об этом он сказал в интервью «Радио НВ». Он подчеркнул, что следователи действуют в рамках закона.
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На Украине ведут допросы получающих российские паспорта жителей Донбасса

Взгляд.ру09:47

Получивших российские паспорта жителей Украины вызвали на допросы

РЕН ТВ11:55

Киев снова стал угрожать жителям Донбасса из-за российских паспортов

Новостной фронт10:55

В Киеве заявили о «вычислении» всех жителей Донбасса, получивших гражданство РФ

Накануне.Ru11:18

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Lenta.ru11:10

Матиос: Киев идентифицировал значительную часть получивших паспорта РФ жителей Донбасса — начались допросы

ИА Новороссия11:21

Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине

Рамблер10:51
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Политика

Суд в Киеве обязал завести дело против спикера Рады

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного воспрепятствования осуществлению избирательного права.
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РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
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В России нашли выигравших от пожаров в Сибири

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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
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Происшествия

В Подмосковье осудили владельца кафе, расстрелявшего посетителей

Владелец кафе Али Алиев, который в марте этого года в Подмосковье в ходе конфликта ранил трех посетителей заведения из карабина, осужден на три года колонии, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Московской области.
Обновлено в 11:00
Финансы

Курс рубля стремительно снижается второй день подряд

Падение российской валюты ускорилось вчера вечером, когда президент США Дональд Трамп написал в Твиттере о введении новых торговых пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:20
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Названа основная причина развития рака

Дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе, является главной причиной возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах

Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Музыка

Катамадзе отменила концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
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Космос

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Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено 31 июля в 18:37
Политика

МИД отреагировал на введение новых санкций США против России

Москва не удивлена новым санкциям США против России из-за дела Скрипалей, заявили в МИД.
Обновлено в 09:46
Политика

Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией

Обновлено в 08:53
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Энергетика

Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа

Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.
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Общество

Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Происшествия

«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов

МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
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«МЮ» согласовал трансфер Магуайра с «Лестером» за 80 млн фунтов

Обновлено в 10:49
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика

Договор РСМД прекратил свое действие

Обновлено в 04:49
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
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На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь

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Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:29
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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