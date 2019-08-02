Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросыLenta.ru 11:10
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. Об этом он сказал в интервью «Радио НВ». Он подчеркнул, что следователи действуют в рамках закона.
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Политика
Суд в Киеве обязал завести дело против спикера Рады
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного воспрепятствования осуществлению избирательного права.
Обновлено в 11:54
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено в 11:34
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Подмосковье осудили владельца кафе, расстрелявшего посетителей
Владелец кафе Али Алиев, который в марте этого года в Подмосковье в ходе конфликта ранил трех посетителей заведения из карабина, осужден на три года колонии, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Московской области.
Обновлено в 11:00
Финансы
Курс рубля стремительно снижается второй день подряд
Падение российской валюты ускорилось вчера вечером, когда президент США Дональд Трамп написал в Твиттере о введении новых торговых пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:20
Наука
Названа основная причина развития рака
Дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе, является главной причиной возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Космос
Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году
Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено 31 июля в 18:37
Политика
МИД отреагировал на введение новых санкций США против России
Москва не удивлена новым санкциям США против России из-за дела Скрипалей, заявили в МИД.
Обновлено в 09:46
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Энергетика
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Происшествия
«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
Договор РСМД прекратил свое действие
Обновлено в 04:49
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Происшествия
На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь
Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24
Футбол
Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 04:29