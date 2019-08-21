Футбол

Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперированМатч ТВ 05:26

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенес операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит от 1,5 до 3 месяцев.
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Игрок «Луча» Калугин, получивший перелом челюсти, успешно перенес операцию

Sport24.ru05:01

Получивший жуткую травму игрок «Луча» успешно прооперирован

Спорт-Экспресс04:25

Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперирован

Матч ТВ05:26

Хавбек «Луча» Калугин, сломавший челюсть, перенес операцию

Sports.ru05:59

Калугин успешно перенес операцию

РИА Новости04:16

Восстановление футболиста «Луча» Калугина после операции займет до трех месяцев

ТАСС03:52

Получивший серьёзную травму игрок «Луча» Калугин выбыл на срок до 3 месяцев

Чемпионат03:49
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
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Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
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Шоу-бизнес

Екатерина Архарова выписалась из роддома

15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.
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Футбол

«Олимпиакос» ставит на оборону в матче с «Краснодаром»

Уже сегодня 21 августа в 22:00 по московскому времени в портовом греческом городе Пиреи, Краснодар выйдет на поле стадиона Караискакис против местного топового клуба Олимпиакос в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, и против более чем 32 тысяч зрителей, которые будут поддерживать свою легенду.
Обновлено в 06:56
Игры

Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit

Обновлено в 04:43
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФС

Обновлено в 08:00
Происшествия

ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Космос

Будущее Земли пишется в быстротающей Гренландии

Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика

Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Минобороны показало видео ракетных стрельб с корабля «Смерч»

Учения на малом ракетном корабле «Смерч» состоялись в Японском море.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Обновлено в 06:29
Происшествия

Крыша дома рухнула на мать с ребенком в Новосибирске

В жилом доме в Новосибирске крыша обрушилась на женщину и ребенка, которые в этот момент спали в комнате.
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Политика

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Технологии

В России установили мировой рекорд скорости беспроводной связи

Отмечается, что этот проект установил мировой рекорд по сочетанию высокой общей пропускной способности радиомоста и дальности беспроводного канала.
Обновлено в 07:53
Политика

Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа

Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
Политика

Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G7

Возможность участия России в саммите обсуждали президенты США и Франции Возможность участия РФ в саммите G7 обсуждали по телефону Дональд Трам и Эммануэль Макрон.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Политика

В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал решение США одобрить продажу вооружений Тайваню.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Кино

Доспехи Рассела Кроу из «Гладиатора» уйдут с молотка в Лондоне

Обновлено в 06:07
Армия и оружие

В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9

Обновлено в 07:48
Политика

Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым встречу в «нормандском формате»

Возможность встречи в «нормандском формате» глава МИД ФРГ планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 06:58
Футбол

«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню

Принц Гарри и Меган Маркл взяли на работу третью няню, поскольку две предыдущие плохо справлялись со своими обязанностями.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Москве посетитель ТЦ напал с ножом на охранника

В ТЦ «Каширская плаза», расположенном в районе Орехово-Борисово Северное, посетитель напал с ножом на охранника.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России

Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Технологии

Сбербанк разработал сервис проверки сотрудников

Сбербанк предложил работодателям новый сервис для проверки сотрудников.
Обновлено вчера в 09:27
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