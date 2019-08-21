Футбол
Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперированМатч ТВ 05:26
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенес операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит от 1,5 до 3 месяцев.
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«Луч»: «Калугина возили по больницам с переломом челюсти, так как нет такой, где есть все врачи»
Bookmaker-ratings.ru08:15
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Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Нобель Арустамян: «Не думаю, что ЦСКА продолжит активные поиски на позицию левого защитника»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА не будет продолжать активные поиски на позицию левого защитника после срыва трансфера игрока «Уфы» Данилы Кругового.
Обновлено в 06:36
Футбол
Рибери официально перешел в «Фиорентину»
Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Обновлено в 08:18
Политика
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё
Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой.
Обновлено в 09:49
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Общество
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Общество
Правительство изучит возможность поставок ряда иностранных лекарств
Правительство РФ поручило направить зарубежным производителям запрос о возможности поставки в РФ ряда психотропных препаратов и клобазама для нуждающихся в них, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Сирийские войска ведут ожесточенные бои с террористами в Южном Идлибе
Обновлено в 08:00
Политика
Трамп выступил за возвращение России в «Большую восьмерку»
Американский лидер Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату "большой восьмерки" с участием России.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Общество
В Минздраве раскрыли правила борьбы со стрессом
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Двигатель Aurus начнут использовать в малой авиации
Обновлено в 05:26
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Общество
Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа
Обновлено вчера в 04:26
Киберспорт
Игрок Virtus.pro: «Не уверен, что мы останемся вместе»
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Экономика
В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд
Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
Обновлено в 09:04
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 02:48
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20