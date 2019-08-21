Футбол
Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперированМатч ТВ 05:26
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенес операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит от 1,5 до 3 месяцев.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом
Обновлено в 06:39
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Политика
Макрон связал будущее России с Европой
Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги встречи с главой РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 00:28
Кино
В Петербурге прошла премьера «Эбигейл»
Обновлено в 04:18
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Обновлено в 06:52
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился отдыхать в Норвегию.
Обновлено в 06:43
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака
Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Китай не устроило решение США продать Тайваню истребители
Протест американской стороне в связи с принятым решением совершить сделку с Тайванем на поставку истребителей с сопутствующим оборудованием заявили в КНР.
Обновлено в 05:38
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Еще одна колонна турецкой техники вторглась в Сирию
На территорию Сирии вторглась колонна турецкой военной техники, 21 августа сообщает источник в Сирии.
Обновлено в 07:03
Политика
Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
Обновлено в 05:42
Наука
Привычка использовать смартфон для отвлечения от работы истощает мозг
Как выяснилось, отвлечение от решения задач с помощью смартфона не только не помогает мозгу «перезагрузиться», а даже наоборот - приводит к его интеллектуальному истощению.
Обновлено в 02:20
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за газовых споров с РФ
Представитель Владимира Зеленского в правительстве Украины Андрей Герус заявил, что близящаяся зима будет сложной для страны из-за неопределённостей, связанных с транзитом газа.
Обновлено вчера в 00:58
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Обновлено вчера в 17:06
Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Политика
Глава МИД ФРГ обсудит с Лавровым встречу в «нормандском формате»
Возможность встречи в «нормандском формате» глава МИД ФРГ планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Калуге отравили зверей в центре реабилитации диких животных
В Калуге полиция начала проверку сообщений в интернете о возможном отравлении животный в центре реабилитации "Феникс".
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит
Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12