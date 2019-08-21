Футбол

Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперированМатч ТВ 05:26

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно перенес операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит от 1,5 до 3 месяцев.
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Игрок «Луча» Калугин, получивший перелом челюсти, успешно перенес операцию

Sport24.ru05:01

Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперирован

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РИА Новости04:16

Восстановление футболиста «Луча» Калугина после операции займет до трех месяцев

ТАСС03:52

Получивший тяжелую травму полузащитник «Луча» успешно прооперирован

Матч ТВ05:26
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