Единоборства

Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в СШАРБК 05:29

Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter. По его информации, спортсмену удалили часть черепа, чтобы убрать отек, и сейчас он находится в послеоперационной палате.
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Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
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