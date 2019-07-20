Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter. По его информации, спортсмену удалили часть черепа, чтобы убрать отек, и сейчас он находится в послеоперационной палате.

Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Общество Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Происшествия Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.

Политика Пентагон оценил сотрудничество России и Китая В Пентагоне прокомментировали высокий уровень доверия и сотрудничества России и Китая, отметив, что он не будет носить долговременный характер.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Шоу-бизнес Дочь Василисы Володиной выросла ее копией Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.

Политика Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.

Общество Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.

Космос Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Иране обвинили США в разрушении ядерной сделки Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил власти Соединённых Штатов в одностороннем подходе к ядерной сделке.

Общество В США из-за жары погибли шесть человек Аномально жаркая погода стала причиной гибели по меньшей мере шести человек в разных штатах США.

Технологии Хакеры взломали сайт тайных подрядчиков ФСБ 13 июля 2019 года на главной странице сайта московской IT-компании «Сайтэк» появилось странное изображение: жёлтый улыбающийся пекафейс во весь экран.

Армия и оружие ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

Политика «Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.