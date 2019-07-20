Единоборства
Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянииГазета.Ru 06:25
Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС. В ночь на 20 июля в американском городе Оксон Хилл россиянин встретился с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Перед финальным раундом команда Дадашева запросила остановку боя из-за плохого самочувствия боксера.
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В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
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Происшествия
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Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» будет вручаться после каждой игры РПЛ, а лауреаты будут выбираться экспертами телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».
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Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky
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Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
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В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
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Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
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В России могут ввести степень PhD
Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
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"Наполи" имеет три альтернативы Хамесу Родригесу, если не удастся договориться с "Реалом" о трансфере колумбийца.
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Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
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