Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянииГазета.Ru 06:25

Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС. В ночь на 20 июля в американском городе Оксон Хилл россиянин встретился с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Перед финальным раундом команда Дадашева запросила остановку боя из-за плохого самочувствия боксера.
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Супруга боксера Дадашева в ближайшее время вылетит в США

ТАСС10:39

Жестокий бокс. Еще один россиянин получил тяжелую травму мозга на ринге

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Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

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Представитель Дадашева: Максиму удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга

Советский спорт05:04

«Макс, пожалуйста, ты очень много пропускаешь». Российский боксер госпитализирован после боя. Видео из угла

Матч ТВ05:01
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Энергетика

В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области

Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
Обновлено в 08:58
Путешествия

Россияне назвали самые комфортные для отдыха европейские страны

За Швейцарию, как самую комфортную страну Старого Света, проголосовали 18% опрошенных.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Индии толпа до смерти избила мужчину, убившего павлинов

Обновлено в 09:24
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Общество

11 тысяч человек в России получают зарплату более миллиона в месяц

Зарплату более 1 млн рублей в месяц получают не менее 11 тысяч человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, сообщает РБК, со ссылкой на Росстат.
Обновлено вчера в 02:59
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ

Обновлено в 13:57
Космос

«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Спорт

Рапирист Жеребченко завоевал бронзу чемпионата мира

Обновлено в 13:25
Политика

В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Футбол

Вильена признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Краснодар»

Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» будет вручаться после каждой игры РПЛ, а лауреаты будут выбираться экспертами телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».
Обновлено в 09:03
Политика

Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400

Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Авто

Hyundai Accent и Elantra получат вариатор

Напомним, что Hyundai Accent фактически является двойником продающегося в России Hyundai Solaris, однако теперь машины будут заметно отличаться, поскольку помимо вариатора Accent получит также 1,6-литровый мотор Smartstream с комбинированным впрыском топлива.
Обновлено в 02:24
Авто

Новый электрический Fiat 500 заметили во время дорожных испытаний

Обновлено в 00:48
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Политика

В России могут ввести степень PhD

Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Футбол

Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме

Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 13:40
Общество

Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
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Экономика

Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год

Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 13:40
Авто

Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера

Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.
Обновлено в 10:31
Футбол

«Наполи» имеет три альтернативы Хамесу Родригесу

"Наполи" имеет три альтернативы Хамесу Родригесу, если не удастся договориться с "Реалом" о трансфере колумбийца.
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Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
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Максим Каибханович Дадашев
Российский боксёр
Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
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