Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянииГазета.Ru 06:25

Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС. В ночь на 20 июля в американском городе Оксон Хилл россиянин встретился с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Перед финальным раундом команда Дадашева запросила остановку боя из-за плохого самочувствия боксера.
Читать в источнике
Обсудить5

Подробнее о событии

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

РИА Новости04:24

Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя. Его прооперировали в США

Sport24.ru08:00

Супруга боксера Дадашева в ближайшее время вылетит в США

ТАСС10:39

«Макс, пожалуйста, ты очень много пропускаешь». Российский боксер госпитализирован после боя. Видео из угла

Матч ТВ05:01

Российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии — подробности

Чемпионат10:10

Российскому боксеру провели трепанацию черепа. Он находится в критическом состоянии. Подробности

Спорт-Экспресс08:17

Представитель Дадашева: Максиму удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга

Советский спорт05:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Обновлено в 10:15
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Обновлено вчера в 23:29
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Полиция объявила в розыск женщину, избившую ребенка в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве начало доследственную проверку сообщения об избиении ребенка.
Обновлено в 09:02
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15
Политика

МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами

"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Футбол

Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм)

На 52-й минуте встречи Игорь Горбатенко подал с углового на дальний угол вратарской, где Максим Беляев пробил в противоход вратарю, и Александру Тудорие подставил ногу с близкой дистанции.
Обновлено в 10:39
Общество

Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика

В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 14:13
Общество

Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

Обновлено в 08:22
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Хоккей

ВХЛ. Жердев не прибыл в расположение «Тамбова» по неизвестной причине

Нападающий Николай Жердев не прибыл в расположение «Тамбова», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 09:41
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Энергетика

«Газпром» достроит газопровод Починки–анапа

Обновлено вчера в 16:23
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол

«Краснодар» отыгрался с 0:2 и победил «Уфу»

Обновлено в 09:23
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Энергетика

Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений

Бензин в Грузии в субботу, 20 июля, подорожал в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), сообщает ТАСС со ссылкой на предложения автозаправочных станций.
Обновлено в 10:45
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Космос

«Союз МС-13» стартует с Байконура к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Эндрю Морганом на борту стартует с Байконура к МКС на ракете "Союз-ФГ", сообщили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Пропавшего в Польше российского мальчика нашли мертвым

Полиция обнаружила тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика, имевшего российское гражданство, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Петербург навестит ракетный эсминец «Си Ань» из Китая

В среду, 24 июля, в Санкт-Петербург прибудет ракетный эсминец ВМС Китая «Си Ань».
Обновлено в 09:54
Хоккей

Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
ещё по теме
Максим Каибханович Дадашев
Российский боксёр
Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное