Единоборства
Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянииГазета.Ru 06:25
Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС. В ночь на 20 июля в американском городе Оксон Хилл россиянин встретился с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Перед финальным раундом команда Дадашева запросила остановку боя из-за плохого самочувствия боксера.
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