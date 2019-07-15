Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля. Об этом говорится на странице посольства РФ в Сеуле в Twitter.

Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику

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