Политика
Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республикуИзвестия 04:23
Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля. Об этом говорится на странице посольства РФ в Сеуле в Twitter.
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Общество
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