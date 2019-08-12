Происшествия
Девушка обратилась в СК после удара в живот при задержании в МосквеRT на русском вчера в 10:01
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки — Татьяну Молоканову.
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Девушка написала заявление в СК из-за удара в живот при задержании на субботней акции
Интерфаксвчера в 07:03
Девушка, которую полицейский ударил в живот на акции 10 августа, обратилась в СК
Новая газетавчера в 06:48
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:52, Вашингтон
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Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
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Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
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Общество
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
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Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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Кухарчук: Шаронов однажды дал подзатыльник Ибрагимовичу
В первой части беседы с корреспондентом News.ru Кухарчук рассказал о чемпионстве команды Курбана Бердыева, о влиянии на молодых игроков Романа Шаронова и Сергея Семака, а также о том, в каких условиях жили звёзды «Рубина».
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Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
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Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
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Армия и оружие
На Уралвагонзаводе Шойгу показали робототехнические комплексы
«Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал министру обороны новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3», — говорится в сообщении военного ведомства.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Общество
Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова
Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.
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Обновлено в 03:53
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Жителей турецкого острова Мармара эвакуировали из-за пожаров
Из-за сильных пожаров на турецком острове Мармара в Мраморном море эвакуирована часть жителей.
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Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили посмертно
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект
Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Обновлено в 03:28
Авто
Представлены гибридные кроссоверы Porsche Cayenne
Немецкий автопроизводитель представил новые гибридные модификации кроссовера Cayenne, получившие название E-Hybrid Cayenne Turbo S и E-Hybrid Coupe Cayenne Turbo S. В официальном пресс-релизе компании говорится, что в основу гибридной силовой установки обеих моделей лег 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, который развивает 541 л.с. мощности.
Обновлено вчера в 23:32
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Казаки планируют создать в Екатеринбурге зоополицию
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Армия и оружие
Советник Зеленского объявил о вторжении на Украину российских войск
Россия строит планы на военную операцию с Незалежной, атаковать начнет с неба.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
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Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
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Происшествия
На Дону девочку едва не убило током на вагоне поезда во время селфи
Во время селфи на вагоне поезда пострадала 14-летняя девочка. Происшествие случилось 13 августа в поселке Зимовники Ростовской области.
Обновлено в 04:27
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Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Сибиряка оштрафовали за матерный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Красноярского края Евгения Носкова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти.
Обновлено в 04:39