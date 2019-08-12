По дороге один из полицейских ударил ее в живот и по голове. По словам девушки, полицейский мог разозлиться на нее из-за того, что у него из рук выпала дубинка. 12 августа телеграм-канал Baza сообщил, что им известна личность полицейского, который ударил Сосновскую.

с чего всё началось

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

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