Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовноКоммерсантъ вчера в 17:57

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
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