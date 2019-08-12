Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовноКоммерсантъ вчера в 17:57
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
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Теннис
Кузнецова заменит Цибулкову в основной сетке US Open
Обновлено в 12:35
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено в 13:03
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой
Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Германии осы помогли полицейским задержать преступника
Как рассказали в пресс-службе немецкой полиции, в Нижней Саксонии осы помогли сотрудникам правоохранительным органам задержать преступника, который хотел сбежать.
Обновлено в 12:02
Гаджеты
Миллионы бюджетных смартфонов на Android продаются с вирусами
Бюджетные смартфоны на Android могут содержать вредоносное программное обеспечение сразу из коробки.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Новосибирске рабочих завалило грунтом в зоне реконструкции аэропорта
Пятеро рабочих оказались под завалом при обрушении грунта в зоне реконструкции международного аэропорта Толмачево в Новосибирске.
Обновлено в 07:55
Общество
Новую «Миссис Россия» затравили за внешность
Внешность победительницы и финалисток критиковали и в Twitter.
Обновлено в 08:02
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено в 09:36
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Авто
Российские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada
Сибирские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, способный развивать скорость до 5 км/ч, сообщили ТАСС в НТИ "Автонет".
Обновлено в 02:52
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72
На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Хорватии у 81-летнего пенсионера нашли гранатомет и арсенал оружия
Сотрудники полиции Хорватии нашли у 81-летнего жителя города Бьеловар в центральной части страны целый арсенал с ручным гранатометом и многочисленным стрелковым оружием, сообщило министерство внутренних дел.
Обновлено в 12:52
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
В пресс-службе Народной милиции ДНР отметили, что о силовом решении гражданского конфликта в Донбассе говорят те политики, которые входят в состав контактной группы в Минске от Украины.
Обновлено в 11:36
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Специалисты назвали симптомы заражения паразитами
12.08.2019 Врачи предупреждают, что паразиты способны мгновенно проникать в организм, а источниками инфицирования могут стать животные и немытые овощи и фрукты.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Суд арестовал Костенка по делу об участии в беспорядках в Москве
Басманный районный суд Москвы арестовал члена партии "Яблоко" Валерия Костенка по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста в столице 27 июля.
Обновлено в 11:00