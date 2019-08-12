Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СКРБК 07:05
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:59, Вашингтон
Общество
Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов
Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
Футбол
«Краснодар» прибыл в Порту на ответный матч ЛЧ
«Краснодар» прилетел в Португалию на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
Обновлено в 13:29
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Космос
Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей
Обновлено вчера в 02:22
Происшествия
В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского
Обновлено в 12:30
Здоровье
Полезна ли сауна для волгоградцев после тренировок и фитнеса
Обновлено в 12:57
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено в 12:24
Футбол
Снейдер объявил о завершении карьеры
Обновлено в 13:04
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Музыка
Лобода повторит шоу «Superstar» на стадионе «ВТБ Арена»
19 октября программа повторится на стадионе "ВТБ Арена", сообщает агентство I птеrМеdіа.
Обновлено в 12:53
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Meizu готовит смартфон Meizu 16s Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Ожидается в Meizu 16s Pro появление четвертого датчика в основной камере и аккумулятор увеличенной емкости.
Обновлено в 06:21
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Общество
«Золотую судью» Хахалеву отстранили от судебных процессов
Краснодарская судья Елена Хахалева уйдет от судебных процессов к научно-консультативной работе.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса найден в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета".
Обновлено в 11:50
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Политика
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз.
Обновлено в 12:25
Космос
Итальянский астронавт станет первым космическим диджеем
Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым космическим диджеем, выступив с орбиты перед любителями электронной музыки.
Обновлено в 14:45
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Здоровье
В Калужской области младенческая смертность снизилась до минимума
Совершенствование детского здравоохранения и службы родовспоможения осуществляемого в рамках национального проекта «Здравоохранение» направлено на снижение в Калужской области к 2024 году младенческой смертности до 3,7 на тысячу новорождённых.
Обновлено в 09:01
Наука
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Сообщается, что ИИ будет выносить решения, основываясь на данных успеваемости студента, а также активности на лекциях и участии в общественной жизни.
Обновлено вчера в 23:46