Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СКРБК вчера в 07:05
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Читать в источнике
Оценить507
с чего всё началось
По дороге один из полицейских ударил ее в живот и по голове. По словам девушки, полицейский мог разозлиться на нее из-за того, что у него из рук выпала дубинка. 12 августа телеграм-канал Baza сообщил, что им известна личность полицейского, который ударил Сосновскую.Телеканал RTVIвчера в 15:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Девушка, которую ударили в живот после митинга в Москве, попала в больницу
Телеканал RTVIвчера в 15:17
У избитой полицейским активистки в Москве заподозрили ушиб головного мозга
Говорит Москвавчера в 16:20
Адвокат сообщила о госпитализации участницы митинга 10 августа, которую полицейский ударил в живот
Новая газетавчера в 15:41
Врачи заподозрили сотрясение мозга у девушки, которую ударили при задержании в Москве
Интерфаксвчера в 16:50
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Вашингтон
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено 11 августа в 10:11
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно заполучить Эриксена в 2020 году
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Сильные дожди надвигаются на Хабаровский край
В Хабаровском крае вновь может резко ухудшиться погода, в воскресенье и понедельник ожидаются сильные ливни.
Обновлено 10 августа в 17:56
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
На Донбассе представили нового командующего «ООС»
12 августа Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак представил личному составу на Донбассе нового командующего штаба так называемой Операции объединенных сил Владимира Кравченко.
Обновлено в 01:02
Футбол
Экс-игрок «Барселоны»: «С Неймаром и Азаром „Реал“ победит в Лиге чемпионов»
Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Георге Хаджи выразил мнение, что «Реал» при подписании Неймара станет основным фаворитом в борьбе за триумф в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:37
Общество
Армия вернет жителю Камчатки деньги за незаконный призыв
«Суд пришел к выводу, что заработная плата, которая могла быть получена истцом в период прохождения службы по призыву, с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой», - сообщает новость пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.
Обновлено в 01:15
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Reuters назвало кандидата на должность посла США в России
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено 11 августа в 06:33
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Политика
Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
Обновлено в 01:37
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено вчера в 02:52
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Здоровье
Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным
Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело
В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30