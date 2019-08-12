Происшествия
Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СКВедомости 07:14
Задержанная на митинге 10 августа в Москве Дарья Сосновская обратилась в Cледственный комитет с заявлением о совершении преступления после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции, передает «Интерфакс». Жесткое задержание девушки попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс.
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