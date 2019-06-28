Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет прощеИА Север-пресс 28 июня в 09:24

«Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков», — пояснила эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кто и сколько заплатит за «заботу» государства о покупателях квартир

Ридус28 июня в 05:42

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

ИА Север-пресс28 июня в 09:24

Россиян защитят от недобросовестных застройщиков

Бел.Ру28 июня в 04:24

Как с 1 июля упрощается оформление квартир в новостройках

Недвижимость.RU18:40

Переход к проектному строительству облегчит процедуру оформления квартир в новостройках

Online47.ru28 июня в 01:11

«Нова-С». Скорее жив, чем мертв

SakhaLife.ru27 июня в 18:38

Оформить права на квартиру в новостройке станет проще

Глас Народа27 июня в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 22:48
Происшествия

В Якутии глава наслега подозревается в подделке документов

После окончания срока аренды по указанию главы организованы торги и жилой дом, где были зарегистрированы и имели право собственности на жилые помещения иные лица, реализован названному юридическому лицу по заниженной стоимости.
Обновлено в 19:55
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено в 23:25
Общество

Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора

Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено в 23:12
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено в 19:40
Общество

Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено в 18:21
Здоровье

Город55 публикует полную карту загрязнителей воздуха в Омске

Город55 взял да и выписал все ТРУБЫ ОМСКА и указал, чего и сколько они выбрасывают в атмосферу.
Обновлено в 23:00
Общество

Роструд рассказал, как правильно уходить в отпуск

В Роструде напомнили, что работодатель не может в единоличном порядке решать вопрос о разделении отпуска на части.
Обновлено в 00:06
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено в 23:03
Кино

«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат

Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:42
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено в 21:59
Происшествия

Алтайские спасатели нашли тело шестой туристки из Новосибирска

Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск

Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено в 19:01
Единоборства

Путин встал во время исполнения украинского гимна в Минске

Обновлено в 12:59
ЖКХ

Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.
Обновлено в 19:56
Политика

Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»

Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 17:18
Происшествия

16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье

В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Экономика

С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее

С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено в 20:03
Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Политика

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Транспорт

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Политика

Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве

Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.
Обновлено в 21:03
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное