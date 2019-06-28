Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет прощеИА Север-пресс 28 июня в 09:24

«Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков», — пояснила эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.
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Как с 1 июля упрощается оформление квартир в новостройках

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SakhaLife.ru27 июня в 18:38

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

ИА Север-пресс28 июня в 09:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:27, Вашингтон
Общество

Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий

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Общество

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Армия и оружие

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Происшествия

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Политика

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Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

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Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
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В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин

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Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»

По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".
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Эксперты перевели названия китайских авто

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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

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Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
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Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой

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Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

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Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями

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Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»

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