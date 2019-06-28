Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет прощеИА Север-пресс 28 июня в 09:24
«Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков», — пояснила эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.
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Переход к проектному строительству облегчит процедуру оформления квартир в новостройках
Online47.ru28 июня в 01:11
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
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