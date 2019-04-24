Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНРLenta.ru вчера в 12:37
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
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Это крайне важное событие для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима.
— Владислав Сурков, российский политикНовая газета вчера в 08:08
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Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса
RT на русскомвчера в 11:57
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