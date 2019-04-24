Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНРLenta.ru вчера в 12:37

Это крайне важное событие для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима.

Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Стали известны подробности свадьбы Александра Гобозова Через несколько месяцев после развода с Алианой Александр Гобозов стал появляться на мероприятиях с новой избранницей.

Происшествия Убийц менеджера ювелирной компании из Таганрога осудили в Иркутске Подсудимые разработали план, согласно которому организатор преступления – 35-летний житель Таганрога, уволенный за драку из ювелирной компании, где работал директором отдела по продажам, - представился индивидуальным предпринимателем из г. Иркутска и заказал по телефону у менеджера крупную партию ювелирных украшений.

Политика Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном Российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток. Сегодня на острове Русский он впервые встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Политика Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Авто Ателье Lumma показало AMG G63 с шестью выхлопными трубами На днях знаменитое тюнинг-ателье Lumma представило пакет доработок CLR G770 для внедорожников G500 и G63.

Путешествия Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.

Энергетика Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.

Общество В ПФР уточнили график доставки пенсий на майские праздники В отделении ПФР по Оренбургской области озвучили даты доставки пенсий в дни майских праздников. В связи с выходными график изменят.

Происшествия В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Армия и оружие Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».

Здоровье Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Шоу-бизнес Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.

Религия Православные христиане отмечают Чистый четверг Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».