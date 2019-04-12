Политика
Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей УкраиныREGNUM 05:47
Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
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Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке.
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Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для украинцев
Областная газета24 апреля в 09:47
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