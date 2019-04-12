Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей УкраиныREGNUM 05:47

Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке.

Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.

Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

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