Политика

Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей УкраиныREGNUM 05:47

Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
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Владимир Путин
Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке.
— Владимир ПутинТелеканал 360° 05:16

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