Путешествия

Полторы тысячи россиян застряли на Хайнане из-за долгов туроператора
Вести.Ru
06:10

Полторы тысячи туристов застряли на острове Хайнань. Произошло это из-за отмены рейсов компанией "ИрАэро" – настолько велика задолженность туроператора "Жемчужная река".
Вести.Ru06:10
с чего всё началось
Российские ведомства Ростуризм, Росавиация и Минтранс собираются обсудить 10 декабря вопрос, как вернуть из Китая застрявших там российских туристов, сообщила
 пресс-служба Ротуризма.
Агентство Телеграф07:48

Подробнее о событии

Более 300 российских туристов с субботы не могут вылететь из китайского города Хайкоу

Эхо Москвы17:05

Ростуризм и минтранс РФ проведут срочное совещание по вопросу застрявших в Китае российских туристов

БИЗНЕС Online11:05

Застрявшие в Китае пассажиры вернулись в Челябинск

News.ru12:02

Тур без гарантии возвращения. Как 1500 россиян застряли на китайских каникулах

Телеканал 360°08:12

Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки»

РБК07:43

Застрявшие в Китае российские туристы прилетели в Челябинск с опозданием на два дня

URA.Ru01:19

Пассажиры «ИрАэро» пожаловались на невозможность вернуться домой с китайского курорта

Интерфаксвчера в 09:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Путешествия

Названы самые популярные страны у российских туристов

Россияне стали чаще выезжать в другие страны в качестве туристов, а самыми популярными направлениями являются Турция, Абхазия и Финляндия.
Обновлено в 20:25
Путешествия

Волгоградцы узнали топ-5 популярных городов для встречи Нового года

В число самых популярных городов для посещения в новогодние праздники вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Новый Уренгой и Сочи.
Обновлено в 11:55
Путешествия

Пешие экскурсии в Калининграде становятся все популярней

В Калининграде пользуются популярностью пешие экскурсионные маршруты.
Обновлено в 15:18
Путешествия

В Сыктывкаре прошла встреча с путешественником Игорем Бобраковым

Сегодня, 9 декабря, в Национальной библиотеке Коми состоялась встреча с путешественником и журналистом Игорем Бобраковым, который поделился своими фотоотчетами и историями о велопробеге по Европе.
Обновлено в 11:23
Путешествия

На космический пуск с Восточного приедут всего 20 туристов

Заявки на поездку на космический пуск принимали три аккредитованные ЦЭНКИ турфирмы: «Спутник», «Амур» и «Дальневосточный феникс».
Обновлено в 17:15
Путешествия

«Открывай Казахстан»: развитию туризма в республике послужит турбренд

Новые туристические объекты планируется открыть в Казахстане: поток иностранных туристов в этом году увеличился на 16%.
Обновлено в 03:47
Путешествия

Как исследовать Казань, объяснила опытная путешественница

Обновлено в 03:49
Путешествия

Ягудин: Зимой мы вместе с семьёй любим отдыхать в Подмосковье

В Московской области стартовала сезонная туристическая программа «Зима в Подмосковье».
Обновлено в 03:00
Путешествия

«Ласточка» повезет петербуржцев к парку «Рускеала» 22 декабря

Обновлено в 11:43
Путешествия

Интерактивная акция «К нам приходит Новый год» в Красногорске

Парад Дедов Морозов, зажжение огней на новогодней ели у ДК «Подмосковье», интерактивная программа для детей и праздничный салют – в Красногорске состоялась акция «К нам приходит Новый год», об этом информирует пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Обновлено в 14:15
Путешествия

Презентован туристический бренд провинции Хэйлунцзян

Состоялась первая презентация сезона Хэйлунцзянского зимнего культурного туризма - 2018, на которой официально представлен новый туристический бренд "Великолепные пейзажи северной страны в провинции Хэйлунцзян".
Обновлено в 20:44
Путешествия

Спрос на новогодний отдых в Крыму вырос

Спрос на новогодний отдых на полуострове вырос на 30%, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Обновлено в 07:26
Путешествия

Праздник «Тула-Новогодняя столица» вошел в ТОП лучших событий

Обновлено 07 декабря в 11:18
Путешествия

На тайском острове Ко Самет запретили пластик

Администрация острова в провинции Районг месяц назад приняла постановление, которое запрещает туристам использовать пластиковые пакеты и контейнеры из пористого материала пенополистирола, в простонародье – пенопласта.
Обновлено 07 декабря в 10:31
Путешествия

С этого воскресенья Великий Новгород лишится туристического маршрута выходного дня?

У новгородцев, решивших провести выходные в другом городе, буквально отняли один день.
Обновлено в 04:59
ещё по теме
Главное