Путешествия
Полторы тысячи россиян застряли на Хайнане из-за долгов туроператора
Полторы тысячи россиян застряли на Хайнане из-за долгов туроператораВести.Ru06:10
Полторы тысячи туристов застряли на острове Хайнань. Произошло это из-за отмены рейсов компанией "ИрАэро" – настолько велика задолженность туроператора "Жемчужная река".
Вести.Ru06:10
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с чего всё началось
Российские ведомства Ростуризм, Росавиация и Минтранс собираются обсудить 10 декабря вопрос, как вернуть из Китая застрявших там российских туристов, сообщила пресс-служба Ротуризма.Агентство Телеграф07:48
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Пассажиры «ИрАэро» пожаловались на невозможность вернуться домой с китайского курорта
Интерфаксвчера в 09:58
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Путешествия
Названы самые популярные страны у российских туристов
Россияне стали чаще выезжать в другие страны в качестве туристов, а самыми популярными направлениями являются Турция, Абхазия и Финляндия.
Обновлено в 20:25
Путешествия
Волгоградцы узнали топ-5 популярных городов для встречи Нового года
В число самых популярных городов для посещения в новогодние праздники вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Новый Уренгой и Сочи.
Обновлено в 11:55
Путешествия
Пешие экскурсии в Калининграде становятся все популярней
В Калининграде пользуются популярностью пешие экскурсионные маршруты.
Обновлено в 15:18
Путешествия
В Сыктывкаре прошла встреча с путешественником Игорем Бобраковым
Сегодня, 9 декабря, в Национальной библиотеке Коми состоялась встреча с путешественником и журналистом Игорем Бобраковым, который поделился своими фотоотчетами и историями о велопробеге по Европе.
Обновлено в 11:23
Путешествия
На космический пуск с Восточного приедут всего 20 туристов
Заявки на поездку на космический пуск принимали три аккредитованные ЦЭНКИ турфирмы: «Спутник», «Амур» и «Дальневосточный феникс».
Обновлено в 17:15
Путешествия
«Открывай Казахстан»: развитию туризма в республике послужит турбренд
Новые туристические объекты планируется открыть в Казахстане: поток иностранных туристов в этом году увеличился на 16%.
Обновлено в 03:47
Путешествия
Как исследовать Казань, объяснила опытная путешественница
Обновлено в 03:49
Путешествия
Ягудин: Зимой мы вместе с семьёй любим отдыхать в Подмосковье
В Московской области стартовала сезонная туристическая программа «Зима в Подмосковье».
Обновлено в 03:00
Путешествия
«Ласточка» повезет петербуржцев к парку «Рускеала» 22 декабря
Обновлено в 11:43
Путешествия
Интерактивная акция «К нам приходит Новый год» в Красногорске
Парад Дедов Морозов, зажжение огней на новогодней ели у ДК «Подмосковье», интерактивная программа для детей и праздничный салют – в Красногорске состоялась акция «К нам приходит Новый год», об этом информирует пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Обновлено в 14:15
Путешествия
Презентован туристический бренд провинции Хэйлунцзян
Состоялась первая презентация сезона Хэйлунцзянского зимнего культурного туризма - 2018, на которой официально представлен новый туристический бренд "Великолепные пейзажи северной страны в провинции Хэйлунцзян".
Обновлено в 20:44
Путешествия
Спрос на новогодний отдых в Крыму вырос
Спрос на новогодний отдых на полуострове вырос на 30%, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Обновлено в 07:26
Путешествия
Праздник «Тула-Новогодняя столица» вошел в ТОП лучших событий
Обновлено 07 декабря в 11:18
Путешествия
На тайском острове Ко Самет запретили пластик
Администрация острова в провинции Районг месяц назад приняла постановление, которое запрещает туристам использовать пластиковые пакеты и контейнеры из пористого материала пенополистирола, в простонародье – пенопласта.
Обновлено 07 декабря в 10:31
Путешествия
С этого воскресенья Великий Новгород лишится туристического маршрута выходного дня?
У новгородцев, решивших провести выходные в другом городе, буквально отняли один день.
Обновлено в 04:59