с чего всё началось

Полторы тысячи туристов застряли на острове Хайнань. Произошло это из-за отмены рейсов компанией "ИрАэро" – настолько велика задолженность туроператора "Жемчужная река".

Путешествия Путешествия Названы самые популярные страны у российских туристов Россияне стали чаще выезжать в другие страны в качестве туристов, а самыми популярными направлениями являются Турция, Абхазия и Финляндия.

Путешествия Путешествия Волгоградцы узнали топ-5 популярных городов для встречи Нового года В число самых популярных городов для посещения в новогодние праздники вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Новый Уренгой и Сочи.

Путешествия Путешествия Пешие экскурсии в Калининграде становятся все популярней В Калининграде пользуются популярностью пешие экскурсионные маршруты.

Путешествия Путешествия В Сыктывкаре прошла встреча с путешественником Игорем Бобраковым Сегодня, 9 декабря, в Национальной библиотеке Коми состоялась встреча с путешественником и журналистом Игорем Бобраковым, который поделился своими фотоотчетами и историями о велопробеге по Европе.

Путешествия Путешествия На космический пуск с Восточного приедут всего 20 туристов Заявки на поездку на космический пуск принимали три аккредитованные ЦЭНКИ турфирмы: «Спутник», «Амур» и «Дальневосточный феникс».

Путешествия Путешествия «Открывай Казахстан»: развитию туризма в республике послужит турбренд Новые туристические объекты планируется открыть в Казахстане: поток иностранных туристов в этом году увеличился на 16%.

Путешествия Путешествия Как исследовать Казань, объяснила опытная путешественница

Путешествия Путешествия Ягудин: Зимой мы вместе с семьёй любим отдыхать в Подмосковье В Московской области стартовала сезонная туристическая программа «Зима в Подмосковье».

Путешествия Путешествия Интерактивная акция «К нам приходит Новый год» в Красногорске Парад Дедов Морозов, зажжение огней на новогодней ели у ДК «Подмосковье», интерактивная программа для детей и праздничный салют – в Красногорске состоялась акция «К нам приходит Новый год», об этом информирует пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Путешествия Путешествия Презентован туристический бренд провинции Хэйлунцзян Состоялась первая презентация сезона Хэйлунцзянского зимнего культурного туризма - 2018, на которой официально представлен новый туристический бренд "Великолепные пейзажи северной страны в провинции Хэйлунцзян".

Путешествия Путешествия Спрос на новогодний отдых в Крыму вырос Спрос на новогодний отдых на полуострове вырос на 30%, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Путешествия Путешествия На тайском острове Ко Самет запретили пластик Администрация острова в провинции Районг месяц назад приняла постановление, которое запрещает туристам использовать пластиковые пакеты и контейнеры из пористого материала пенополистирола, в простонародье – пенопласта.