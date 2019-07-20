Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с ЗеленскимРИА Новости 05:11

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Накануне в Сети появилось видео, запечатлевшее, как Зеленский отталкивает министра обороны.
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с чего всё началось
Украинский журналист Юрий Бутусов написал
 на своей странице в фейсбуке об инциденте между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Степаном Полтораком.
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Степан Тимофеевич Полторак
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Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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