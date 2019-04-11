Армия и оружие

Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский проливРоссийская газета 00:18

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив. По его словам, отказ от прохождения в этой акватории может означать потерю Украиной Азовского моря.
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Степан Полторак
Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.
— Степан Полторак, украинский военный деятельРБК вчера в 15:10

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