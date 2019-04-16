Политика
Польского консула выдворили из ИркутскаSibnet.ru вчера в 23:59
Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата. По закону, он обязан был покинуть страну в этот же день до наступления полуночи. Первым о высылке дипломата сообщило московское бюро польского телеканала TVP.
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Сотрудника Генконсульства Польши в Иркутске объявили персоной нон грата?
Глагол. Иркутское обозрениевчера в 10:17
Персоной нон грата в России признали сотрудника польского консульства в Иркутске
ИА Альтаирвчера в 20:54
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