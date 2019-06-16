Политика
Польский журналист оценил высказывание Дуды о русскихRT на русском 22:24
Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
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с чего всё началось
Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки мужественнее россиян, стали неумной бестактностью и ляпом, который отразится на всей стране, пишет польская газета Polityka.Известия00:37
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:48, Вашингтон
Культура
XVI Международный конкурс имени Чайковского открывается в Москве
В Москве открывается XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который пройдет с 17 по 29 июня в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:34
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак
Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено в 19:16
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Экономика
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Наука
В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.
Обновлено в 17:17
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено в 18:31
Экономика
Власти Приморья хотят привлечь к строительству порта бизнес из Китая
Губернатор Приморья Олег Кожемяко намерен привлечь в регион бизнесменов из КНР.
Обновлено в 21:56
Игры
На вопрос, почему «Кодзима — гений» отвечает сам Кодзима
Разработчик Хидэо Кодзима в своём твиттере написал серию постов, в которых рассказал о том, чем ему приходилось занимается в геймдеве.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Космос
В июне нашу планету ждёт полезная встреча с метеорным роем
В 20-х числах июня наша планета встретится с так называемым «роем Таурид».
Обновлено в 11:03
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Экономика
Американцам не хватает денег, образования и равенства
Согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище
Всего несколько месяцев назад известный и некогда популярный певец Шура рассказывал, что получает сигналы от своей бабушки, скончавшейся в 2004 году.
Обновлено в 16:41
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой нашли общий язык с супругой Игоря Петренко
Кристина Бродская, являющаяся второй супругой Игоря Петренко, сумела найти подход к его сыновьям, родившимся от первой жены Екатерины Климовой.
Обновлено в 09:19
Авто
Названы топ-5 самых дешевых иномарок в России в июне 2019 года
Лидером и самой дешевой иномаркой нашей страны по состоянию на 16 июня 2019 года ожидаемо стал седан Datsun on-DO с начальным ценником в 480 000 рублей.
Обновлено в 01:23
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками
Весь город слышит тяжелое вооружение, с 2015 такого не было. На видео слышны мощные разрывы.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая
В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 22:36
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Политика
Помпео допустил применение военной силы против Ирана
США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе силовой. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Финансы
Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования
Решить проблему, как считают в Общественной палате, можно за счёт создания гарантийных фондов целевого кредитования.
Обновлено в 21:13