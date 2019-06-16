Польский журналист оценил высказывание Дуды о русскихRT на русском 22:24

с чего всё началось

Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Культура XVI Международный конкурс имени Чайковского открывается в Москве В Москве открывается XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который пройдет с 17 по 29 июня в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.

Политика NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.

Политика Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Политика Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2» По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.

Экономика Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.

Наука В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.

Экономика «Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").

Экономика Власти Приморья хотят привлечь к строительству порта бизнес из Китая Губернатор Приморья Олег Кожемяко намерен привлечь в регион бизнесменов из КНР.

Игры На вопрос, почему «Кодзима — гений» отвечает сам Кодзима Разработчик Хидэо Кодзима в своём твиттере написал серию постов, в которых рассказал о том, чем ему приходилось занимается в геймдеве.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Общество В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.

Экономика Американцам не хватает денег, образования и равенства Согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.

Шоу-бизнес Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище Всего несколько месяцев назад известный и некогда популярный певец Шура рассказывал, что получает сигналы от своей бабушки, скончавшейся в 2004 году.

Футбол "Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.

Шоу-бизнес Сыновья Екатерины Климовой нашли общий язык с супругой Игоря Петренко Кристина Бродская, являющаяся второй супругой Игоря Петренко, сумела найти подход к его сыновьям, родившимся от первой жены Екатерины Климовой.

Авто Названы топ-5 самых дешевых иномарок в России в июне 2019 года Лидером и самой дешевой иномаркой нашей страны по состоянию на 16 июня 2019 года ожидаемо стал седан Datsun on-DO с начальным ценником в 480 000 рублей.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Армия и оружие На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками Весь город слышит тяжелое вооружение, с 2015 такого не было. На видео слышны мощные разрывы.

Происшествия Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.

Политика Помпео допустил применение военной силы против Ирана США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе силовой. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.