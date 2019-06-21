Футбол
Польский защитник Аугустыняк стал игроком «Урала»Sport24.ru 04:34
На какой срок рассчитан контракт 25-летнего футболиста, не сообщается. Ранее Аугустыняк выступал за польский клуб «Медзь». В минувшем сезоне защитник принял участие в 22-х матчах чемпионата Польши, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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