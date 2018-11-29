Политика
Польский телеканал добавил нацистскую символику в название России
Польский телеканал добавил нацистскую символику в название РоссииURA.Ru13:00
Польский государственный телеканал TVP во время обсуждения инцидента в Черном море показал слово «Россия» с символикой нацистских карательных отрядов.
URA.Ru13:00
Оценить
116 человек отреагировали
с чего всё началось
Пресс-секретарь Национального совета по телерадиовещанию Польши Тереза Брыкчиньска (Teresa Brykczyńska) сообщила, что жалобы в регулирующий орган о вещании по поводу эфира на TVP не поступали, пишет на своем портале Radio Zet.Daily Storm11:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Политика
Песков заявил, что Путин готов к контактам с Трампом
В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете
Ранее источник в органах безопасности САР заявил РИА Новости, что сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей.
Обновлено в 18:42
Политика
Из-за инцидента с самолетом Меркель пропустит первый день G20
Из-за инцидента с самолетом канцлер ФРГ Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20.
Обновлено в 18:46
Политика
В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине
Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ
В Минобороны рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 18:41
Политика
Климкин анонсировал разрыв 40 соглашений Украины с Россией
В ближайшее время Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Россией, заявил 29 ноября глава украинского МИДа Павел Климкин.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Террористы готовят еще одну провокацию с химоружием в Идлибе
Ранее Россия предупреждала о готовящейся провокации с применением химоружия боевиками, которым доставить отравляющие вещества помогла организация «Белые каски».
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
В ЛНР заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в республику
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.
Обновлено в 17:36
Политика
Вашадзе не признал итоги выборов президента Грузии
Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе заявил, что не признает итоги выборов.
Обновлено в 18:14
Политика
Швейцарский истребитель сопроводил спецборт с российской делегацией
Швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями, пояснили журналистам в российской делегации.
Обновлено в 16:26
Политика
В Госдуме прокомментировали поездку депутата Лебедева в Майами
Обновлено в 17:28
Политика
Киев попросит закрыть Босфор для российских кораблей
Украина будет обращаться к международному сообществу с требованием закрыть пролив Босфор (связывает Черное море с Мраморным, откуда через пролив Дарданеллы открывается путь в Средиземное море) для российских военных кораблей.
Обновлено в 17:26
Политика
Антонов: Россия выступает за продолжение консультаций с США по ДРСМД
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва по-прежнему выступает за продолжение консультаций с Вашингтоном для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 17:47
Политика
Канада ввела санкции против 17 саудовцев в связи с делом Хашукджи
Канада ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 14:30
Политика
Как прошла встреча Владимира Путина с центральным штабом Фронта
Обновлено в 16:12