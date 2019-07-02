Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»РИА Новости 10:20
Российский суд арестовал Вишневского заочно, его объявили в международный розыск. Как выяснилось, он еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании. Пожар в Кемерово Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года.
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с чего всё началось
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.РИА Новости10:20
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Экс-главу Кемеровского кондитерского комбината, причастного к пожару в «Зимней вишне», могут передать из Польши в Россию
Континент Сибирь Online02 июля в 01:56
Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию
Комсомольская правда - Кемерово11:07
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