Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»RT на русском 10:26
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
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с чего всё началось
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.РИА Новости10:20
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Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию
Комсомольская правда - Кемерово11:07
Экс-главу Кемеровского кондитерского комбината, причастного к пожару в «Зимней вишне», могут передать из Польши в Россию
Континент Сибирь Online02 июля в 01:56
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:30, Вашингтон
Политика
Трамп призвал Иран к осторожности в действиях
Президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожным в своих действиях.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
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Политика
Шойгу назвал причину аварии в глубоководном аппарате
«Совершенно секретно»: Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что в качестве основной причины пожара в глубоководном аппарате ВМФ называется возгорания в аккумуляторном отсеке.
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Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
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Экономика
Срок хранения кредитной истории станет короче
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Политика
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«Монако» назвал футболистов, которые примут участие в товарищеских матчах в Бельгии.
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Авто
Продажи обновленного Skoda Superb стартуют в РФ в сентябре
Продажи обновленного Skoda Superb начнутся на российском рынке до конца сентября нынешнего года.
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Футбол
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Ветеран ЦСКА Игорь Корнеев оценил переход защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса в «Зенит».
Обновлено в 11:18
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
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Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ
В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Обновлено в 11:54
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек
ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
Обновлено в 10:40
Политика
Российским силовикам с 1 октября повысят оклады
«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Тела погибших подводников доставили в Петербург
Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Бесполезный «Адмирал Кузнецов» сочли подарком НАТО
Обновлено в 10:47
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Хоккей
Хабибулину сложно предсказать, какое будущее ждет Кочеткова в СКА
Хабибулин в настоящее время работает тренером вратарей в лагере развития СКА. Одним из его подопечных является Петр Кочетков.
Обновлено в 08:17
Наука
Определена причина возникновения пятен водорослей в Атлантике
Обновлено в 11:14
Общество
Нашествие лис и енотов произошло в Москве
Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50
Экономика
В России появится этический кодекс операторов больших данных
В России создадут этический кодекс операторов больших данных. Он будет представлен экспертами Ассоциации больших данных осенью 2019 года.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск
Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Футбол
СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»
Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.
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Авто
Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC
Компания Lexus представила на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) прототип спортивного автомобиля LC с откидным верхом.
Обновлено в 11:28