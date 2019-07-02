Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»RT на русском 10:26

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
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Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.
РИА Новости10:20

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Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию

Комсомольская правда - Кемерово11:07

Польский суд решил выдать России совладельца «Зимней вишни»

РБК10:37

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

RT на русском10:26

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости10:20

Польша выдаст России фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишней»

Коммерсантъ Новосибирск11:51

Польский суд одобрил выдачу России совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Московский Комсомолец10:31

Экс-главу Кемеровского кондитерского комбината, причастного к пожару в «Зимней вишне», могут передать из Польши в Россию

Континент Сибирь Online02 июля в 01:56
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:30, Вашингтон
Политика

Трамп призвал Иран к осторожности в действиях

Президент США Дональд Трамп призвал Иран быть осторожным в своих действиях.
Обновлено в 12:02
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Политика

Шойгу назвал причину аварии в глубоководном аппарате

«Совершенно секретно»: Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что в качестве основной причины пожара в глубоководном аппарате ВМФ называется возгорания в аккумуляторном отсеке.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Экономика

Срок хранения кредитной истории станет короче

Кредитные истории россиян предложили сделать короче, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Обновлено в 06:31
Политика

Гуайдо заявил, что готов к диалогу с Мадуро

Гуайдо прокомментировал и заявление президента РФ Владимира Путина, который ранее уточнил, что вопрос о будущем Венесуэлы нужно решать внутриполитическими методами, включая выборы.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол

Головин не попал в состав «Монако» на товарищеские матчи в Бельгии

«Монако» назвал футболистов, которые примут участие в товарищеских матчах в Бельгии.
Обновлено в 11:27
Авто

Продажи обновленного Skoda Superb стартуют в РФ в сентябре

Продажи обновленного Skoda Superb начнутся на российском рынке до конца сентября нынешнего года.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Футбол

Игорь Корнеев: «Настораживает, что Сантос не подключается в атаку»

Ветеран ЦСКА Игорь Корнеев оценил переход защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса в «Зенит».
Обновлено в 11:18
Политика

Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке

Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ

В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Прогулочное судно перевернулось в Черном море

Обновлено в 11:54
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек

ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
Обновлено в 10:40
Политика

Российским силовикам с 1 октября повысят оклады

«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Тела погибших подводников доставили в Петербург

Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Бесполезный «Адмирал Кузнецов» сочли подарком НАТО

Обновлено в 10:47
Политика

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Хоккей

Хабибулину сложно предсказать, какое будущее ждет Кочеткова в СКА

Хабибулин в настоящее время работает тренером вратарей в лагере развития СКА. Одним из его подопечных является Петр Кочетков.
Обновлено в 08:17
Наука

Определена причина возникновения пятен водорослей в Атлантике

Обновлено в 11:14
Общество

Нашествие лис и енотов произошло в Москве

Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.
Обновлено в 11:50
Экономика

В России появится этический кодекс операторов больших данных

В России создадут этический кодекс операторов больших данных. Он будет представлен экспертами Ассоциации больших данных осенью 2019 года.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск

Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Космос

LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Футбол

СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»

Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:17
Авто

Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC

Компания Lexus представила на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) прототип спортивного автомобиля LC с откидным верхом.
Обновлено в 11:28
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