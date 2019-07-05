Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»Российская газета 13:17

Польский суд решил экстрадировать в Россию бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Об этом агентству РИА Новости сообщила пресс-служба Окружного суда Варшавы. Вишневского арестовали в Польше по запросу России в конце марта.
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Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.
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