Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»RT на русском 10:26
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
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с чего всё началось
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.РИА Новости10:20
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Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию
Комсомольская правда - Кемерово11:07
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