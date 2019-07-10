Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянинаИзвестия 08:20

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» 10 июля.
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Под покровом Польши: Лисов намерен остаться с детьми в республике

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Польский суд не стал разлучать семью: «укравший» дочек россиянин останется на свободе

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Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей

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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
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Автодилер "Авилон" не рассматривал и не планирует покупку компании "Рольф", заявили ТАСС в пресс-службе дилера.
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Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд

Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
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Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел

Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
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Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

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Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
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Происшествия

В Ярославле суд оправдал директора интерната, где дети пили мочу

Мировой суд Ленинского района Ярославля оправдал бывшего директора школы-интерната для глухонемых детей Ларису Шельбах.
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Происшествия

Пятерых болгарских детей задержали за изнасилование в Германии

Пятеро подростков в возрасте 12-14 лет стали подозреваемыми по делу об изнасиловании 18-летней девушки в Германии.
Обновлено вчера в 11:32
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
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Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАР

Сборная Нигерии стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В матче 1/4 финала нигерийцы победили сборную ЮАР со счетом 2:1.
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Политика

В правительстве Германии рассказали о самочувствии Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо, встреча с финским премьер-министром Антти Ринне проходит в плановом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Германии.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
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Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
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Названы 10 опасных для здоровья вещей в доме

Причинами развития разных недугов могут стать коврик для ванной и грязный холодильник.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
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Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
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Здоровье

В МЧС рассказали, как вести себя при встрече со змеёй

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Происшествия

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
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Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
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Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
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Воспитанник «Вольфсбурга» Баду перешел в «Спартак»

Баду является воспитанником "Вольфсбурга". В последнее время он выступал за вторую команду немецкого клуба.
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Полиция задержала мужа сбежавшей с миллионами кассирши

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Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна

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Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
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«Челси» не смог выиграть первый матч под руководством Лэмпарда

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Sohu: Китай обрел свои двигатели благодаря Украине

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