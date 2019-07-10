Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянинаИзвестия 08:20
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» 10 июля.
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Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
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Экономика
В компании «Авилон» заявили, что не планировали покупать «Рольф»
Автодилер "Авилон" не рассматривал и не планирует покупку компании "Рольф", заявили ТАСС в пресс-службе дилера.
Обновлено в 17:30
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Спорт
11 июля Россия начнёт борьбу в «Финале шести» волейбольной Лиги наций
В ночь с 10 на 11 июля мск в Чикаго стартует «Финал шести» Лиги наций.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел
Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено в 12:59
Гаджеты
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Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Ярославле суд оправдал директора интерната, где дети пили мочу
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Обновлено в 06:10
Происшествия
Пятерых болгарских детей задержали за изнасилование в Германии
Пятеро подростков в возрасте 12-14 лет стали подозреваемыми по делу об изнасиловании 18-летней девушки в Германии.
Обновлено вчера в 11:32
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Футбол
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАР
Сборная Нигерии стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В матче 1/4 финала нигерийцы победили сборную ЮАР со счетом 2:1.
Обновлено в 17:18
Политика
В правительстве Германии рассказали о самочувствии Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо, встреча с финским премьер-министром Антти Ринне проходит в плановом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Германии.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Здоровье
Названы 10 опасных для здоровья вещей в доме
Причинами развития разных недугов могут стать коврик для ванной и грязный холодильник.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Здоровье
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече со змеёй
ИА «Ореанда-Новости» В МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при встрече со змеёй.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Футбол
Воспитанник «Вольфсбурга» Баду перешел в «Спартак»
Баду является воспитанником "Вольфсбурга". В последнее время он выступал за вторую команду немецкого клуба.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Полиция задержала мужа сбежавшей с миллионами кассирши
Обновлено в 09:33
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:06
Футбол
«Челси» не смог выиграть первый матч под руководством Лэмпарда
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Sohu: Китай обрел свои двигатели благодаря Украине
Обновлено вчера в 19:52