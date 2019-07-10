Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянинаИзвестия 08:20
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» 10 июля.
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Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Общество
В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном
Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном Это случилось во время благотворительного матча по поло с участием принцев Уильяма и Гарри.
Обновлено в 14:36
Кино
Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды
Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории.
Обновлено в 12:21
Политика
Губернатор Ростовской области назначил нового заместителя
Глава донского региона Василий Голубев назначил нового заместителя. Замгубернатора стал уроженец Москвы 58-летний Алексей Изотов.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Футбол
Намли рассказал о своих целях в «Краснодаре»
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли в преддверии старта чемпионата России сезона-2019/2020 сообщил, что ожидает от новой команды, а также поделился впечатлениями от регионального центра Краснодарского края.
Обновлено в 15:07
Происшествия
33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву
Обновлено в 15:00
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
Обновлено в 06:35
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено в 07:14
Музыка
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Град и ливень в Италии: пострадали 18 человек
Из-за сильного града пострадали 18 человек, сообщает газета Repubblica. В среду утром в регионе прошел ливень с градом и штормовым ветром.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Обновлено в 10:05
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Футбол
Семин озвучил свою позицию по поводу будущего Гилерме в «Локомотиве»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном уходе голкипера Маринато Гилерме.
Обновлено в 14:54
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17