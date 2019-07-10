Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянинаИзвестия 08:20

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» 10 июля.
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Суд Варшавы отказался выдать в Швецию россиянина Дениса Лисова

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Россиянина, забравшего своих детей из приемной семьи, хотят посадить в шведскую тюрьму

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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
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